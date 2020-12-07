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الإثنين، 07-12-2020 02:50 م

إغلاق ثلاثة الآف مطعم بالاردن منذ بدء الجائحة

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الوكيل الاخباري - بحثت جماعة عمان لحوارات المستقبل مع وفد من نقابة أصحاب المطاعم والحلويات برئاسة النقيب عمر العواد اليوم الاثنين، إنشاء تحالف وطني يضم العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة لمراقبة الأداء الحكومي في ظل تداعيات جائحة كورونا.
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كما بحث مهمات التحالف وصولا إلى معادلة تحمي مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار خطة وطنية شاملة.

وأكد العواد خلال الاجتماع أن قطاع المطاعم والحلويات هو الأكثر تضررا منذ بدء الجائحة، وأن عددا كبيرا من المطاعم ومحال الحلويات مهدد بالإغلاق وتسريح العمال.

وأشار إلى إغلاق ثلاثة الآف مطعم منذ بدء الجائحة، وأربعة الآف أخرى في طريقها للإغلاق، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول تصب في مصلحة القطاع لإنعاشه والحفاظ عليه، وحماية العمالة التي باتت مهددة بالتسريح.

ودعا المشاركون إلى تفعيل خدمة التوصيل المنزلي، واستثنائه من قرار حظر بعد الساعة التاسعة وأيام الجمع ما يساعد على حل مشاكل القطاع.

 




 

 


 

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