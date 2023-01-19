إغلاق جزئي على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

الوكيل الإخباري

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- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام البدء بأعمال الدهانات لجزء من طريق المطار، وذلك اعتبارا من صباح يوم الجمعة ولغاية مساء يوم السبت.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن الأعمال ستشمل المنطقة الواقعة من طريق مطار الملكة علياء الدولي من تقاطع النهضة مرورا بوزارة الخارجية باتجاه جسر الأمير حسين وبطول (3) كم.وأوضحت أنه سيتم اغلاق جزئي لموقع العمل ضمن الطريق لتنفيذ خطوط الدهانات العاكسة باللونين الأصفر والأبيض بعد أن تم بوقت سابق تنفيذ أعمال الخلطات الاسفلتية لهذه المواقع.وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.يذكر أن الوزارة تقوم بتنفيذ أعمال صيانة وتحسين على طريق المطار تشمل تنفيذ خلطات اسفلتية وعوامل سلامة مرورية ومطبات نموذجية بمواقع مختلفة وتنفيذ أعمال الفصل لطريق الخدمة الشرقي بطول (4) كم وكذلك عمل فتحة التفاف بين طريق الخدمة الغربي والطريق الرئيسي بالقرب من محطة جمال بلازا وكذلك عمل عبارات تصريف مياه الأمطار في بعض المواقع.