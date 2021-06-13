إغلاق سوق الجمعة في إربد بشكل نهائي

الوكيل الإخباري -

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أعلن محافظ إربد رئيس لجنة إدارة أزمة كورونا في المحافظة رضوان العتوم عن عدم إعادة فتح سوق الجمعة بإربد مجددا وان إغلاقه سيكون بشكل نهائي ودائم.وأوضح العتوم أنه حتى بعد انتهاء وباء كورونا فإن سوق الجمعة لن يتم فتحه مجدداً على الاطلاق مبينا انه سيتم استغلال مكانه وموقعه من قبل البلدية بأمور اخرى ولن يتم فتحه أمام الباعة كما كان في السابق.وأضاف العتوم ان السوق ترافقه مشاكل صحية وبيئية كثيرة وسيتم الان اعادة تنظيمه من قبل البلدية واستغلاله بمناحي اخرى خلال الفترة المقبلة.يشار إلى أن سوق الجمعة بإربد جرى إغلاقه منذ بدء جائحة كورونا.