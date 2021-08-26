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الخميس، 26-08-2021 05:38 م

إغلاق صالة أفراح في الرصيفة

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الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، الدكتور خليل الرواحنة، إن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في المديرية قامت اليوم الخميس، خلال جولاتها الرقابية على المنشآت، بإغلاق صالة للأفراح في الرصيفة لعدم التقيد بأوامر الدفاع.

وبين الدكتور الرواحنة، في تصريح صحفي، أن الصالة لم تلتزم بالمعايير والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في أوامر الدفاع مثل ارتداء الكمامات وعدم زيادة عدد الحضور عن المقرر.

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