إغلاق طرق بالرصيفة بسبب الحالة الجوية

الوكيل الاخباري - أغلقت بلدية الرصيفة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، مساء اليوم الأربعاء، شارع البساتين/الخميرة، بسبب ارتفاع منسوب المياه في سيل الزرقاء، وشارع وادي القمر بسبب تراكم الثلوج داخل حدود لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء.



وأوضح متصرف لواء الرصيفة، رئيس لجنة البلدية محي الدين العدوان، أن كوادر الصيانة في البلدية والعاملة في الميدان خلال الأحوال الجوية السائدة وغزارة الأمطار وتساقط الثلوج في بعض المناطق، قامت بإغلاق الشارعين حفاظا على سلامة المواطنين ومركباتهم وتوجيه السير إلى طرق بديلة حتى انتهاء المنخفض الحالي وانخفاض منسوب المياه في مجرى السيل.

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