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الخميس، 27-01-2022 08:56 ص

إغلاق طرق في إربد وعجلون وجرش لتراكم الثلوج - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلن قائد أمن إقليم الشمال العميد سالم الشماسين عن حالة الطرق في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق.

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وقال العميد الشماسين إن العديد من الطرق في هذه المحافظات مغلقة بسبب تراكم الثلوج وصعوبة المسير عليها، وذلك بالتنسيق مع الحكام الإداريين ومدراء الأشغال العامة والبلديات كل ضمن اختصاصه.


وشملت الإغلاقات، طريق إربد باتجاه عجلون، طريق إشارات صخرة المؤدي إلى بلدة النعيمة، وطريق جسر النعيمة باتجاه عمان (الطريق البديل إلى عمان/ طريق الزرقاء)، والطريق الرئيس من عجلون باتجاه إربد، وطريق ثغرة عصفور (طريق إربد عمان) والطريق البديل جسر جرش المفرق، وطريق سوف المؤدية إلى عبين ( مستشفى الأميرة هيا العسكري) وطريق ساكب القاعدة باتجاه عجلون.

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