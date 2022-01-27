إغلاق طرق في إربد وعجلون وجرش لتراكم الثلوج - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلن قائد أمن إقليم الشمال العميد سالم الشماسين عن حالة الطرق في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق.

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وقال العميد الشماسين إن العديد من الطرق في هذه المحافظات مغلقة بسبب تراكم الثلوج وصعوبة المسير عليها، وذلك بالتنسيق مع الحكام الإداريين ومدراء الأشغال العامة والبلديات كل ضمن اختصاصه.