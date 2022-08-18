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الخميس، 18-08-2022 05:04 م

إغلاق طريق السلط - عمان الجمعة لتركيب جسر مشاة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إغلاق طريق عمان - السلط أمام حركة المركبات بالاتجاهين بالقرب من مثلث اليزيدية لفترة محدودة ابتداء من صباح يوم الجمعة ولغاية يوم السبت؛ لتركيب جسر مشاة معدني على الطريق الرئيسي لخدمة المجتمع المحلي في منطقة اليزيدية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم تحويل حركة السير إلى الطرق الجانبية البديلة، وفق اللوحات الارشادية التي سيتم وضعها للدلالة والإرشاد.

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