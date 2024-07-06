السبت 06-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إغلاق طريق الفيصلية في مأدبا لإعادة تأهيله

الأردن.. الحبس من ثلاثة أشهر وحتى 10 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 1000 دينار لمرتكب هذه المخالفة

مجلس الأوقاف يعلق على منع المصلين من دخول الأقصى

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شحادة

جنرال إسرائيلي سابق يحذر من التورط برفح

معاريف: حماس صاحبة السيادة ولا بديل لها بغزة

متحدث عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو قادنا لهزيمة

هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

السبت، 06-07-2024 07:37 م

إغلاق طريق الفيصلية في مأدبا لإعادة تأهيله

559967


الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية مأدبا الكبرى عن إغلاق طريق الفيصلية من ميدان الشهداء وصولا لتقاطع بعد التدريب المهني، أمام حركة المركبات اعتبارا من مساء اليوم السبت، لبدء أعمال إعادة تأهيله.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح في تصريح صحفي إن مشروع إعادة تأهيل الطريق يشمل خلطات إسفلتية وشبكة تصريف مياه وإنارة الطريق بإضاءة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حديقة طولية على طول الطريق الذي يصل تكلفته نحو مليون و350 ألف دولار بمنحة من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي ووزارة الإدارة المحلية.


كما يشمل مشروع الحديقة الطولية إنشاء ممر سياحي يتكون من مدخل بوابة حجرية بتصميم عصري باستخدام حجر مأدبا بمواصفات عالية لبناء عناصر هذه البوابة وإدخال الفسيفساء فيها أيضا، إضافة إلى إنشاء ممرات مشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وزراعة ما يقرب 2000 شجرة.


ولفت الرواجيح إلى أنه جرى تحويل المرور إلى طريق بديلة مجهزة بوسائل السلامة المرورية، داعيا المواطنين التعاون مع أجهزة البلدية وأجهزة الأمن العام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60496_20_1695657155

الأردن.. الحبس من ثلاثة أشهر وحتى 10 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 1000 دينار لمرتكب هذه المخالفة

WhatsApp Image 2024-07-06 at 5.52.59 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شحادة

WhatsApp Image 2024-07-06 at 5.13.47 PM

الهجرة النبوية.. نقطة تحول تاريخية ومنارة للإسلام لنشر رسالته إلى العالم

1720272416725

إطلاق مسابقة "سفراء الرّيادة" في المحافظات الجنوبية

620242918262343056781

هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وزارة الصحة

تحديث مراكز صحية وأبنية في الطفيلة بتكلفة 3 ملايين دينار

أخبار متعلقة
20538_1684597724

الدفاع المدني ينقذ شخصين ضّلا طريقهما أثناء رحلة مغامرات في مأدبا

1719515042824

جلسة تعريفية عن الأمن السيبراني في مأدبا

1716152045772 (1)

هيئة الطاقة توضح حول طلبات وتصاريح إنشاء محطات الشحن العامة

WhatsApp Image 2024-06-13 at 4.23.56 PM

سياحة مأدبا تؤكد جاهزية المواقع والمتنزهات خلال عطلة العيد

1718216604940

منحة من الوكالة الأميركية لتنمية التجارة الدولية لصالح مركز الحسين للسرطان والحوسبة الصحية

66684fb386e11

بلينكن: المستشفيات في غزة عاجزة عن العمل.. ويجب على إسرائيل حماية المدنيين