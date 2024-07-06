إغلاق طريق الفيصلية في مأدبا لإعادة تأهيله

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية مأدبا الكبرى عن إغلاق طريق الفيصلية من ميدان الشهداء وصولا لتقاطع بعد التدريب المهني، أمام حركة المركبات اعتبارا من مساء اليوم السبت، لبدء أعمال إعادة تأهيله.

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وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح في تصريح صحفي إن مشروع إعادة تأهيل الطريق يشمل خلطات إسفلتية وشبكة تصريف مياه وإنارة الطريق بإضاءة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حديقة طولية على طول الطريق الذي يصل تكلفته نحو مليون و350 ألف دولار بمنحة من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي ووزارة الإدارة المحلية.



كما يشمل مشروع الحديقة الطولية إنشاء ممر سياحي يتكون من مدخل بوابة حجرية بتصميم عصري باستخدام حجر مأدبا بمواصفات عالية لبناء عناصر هذه البوابة وإدخال الفسيفساء فيها أيضا، إضافة إلى إنشاء ممرات مشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وزراعة ما يقرب 2000 شجرة.



ولفت الرواجيح إلى أنه جرى تحويل المرور إلى طريق بديلة مجهزة بوسائل السلامة المرورية، داعيا المواطنين التعاون مع أجهزة البلدية وأجهزة الأمن العام.