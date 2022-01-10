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الإثنين، 10-01-2022 12:10 ص

إغلاق طريق وادي اليتم جزئيا - مدخل العقبة بسبب انهيارات صخرية

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الوكيل الاخباري -أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء الأحد، عن اغلاق طريق وادي اليتم جزئيا (مدخل العقبة) بسبب انهيارات صخرية على الطريق نتيجة التساقط غزير للأمطار.

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كما أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الطريق الواصل بين دلاغة ووادي عربة في محافظة معان بسبب انجراف عبارة صندوقية قيد الإنشاء بسبب مياه الامطار الشديدة والعمل جار على انشاء تحويلة مرورية مؤقتة من خلال اليات الوزارة، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وأعلنت الوزارة عن إغلاق طريقين في معان بسبب ارتفاع منسوب المياه، احترازيا، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وقالت الوزارة إنه تم إغلاق مسرب على طريق الجرين - المريغة المؤدي إلى الصحراوي في معان وتحويل السير إلى المسرب الآخر المفصول بجزيرة وسطية وإغلاق المداخل والمخارج لطريق المريغة - الوهيدة وتحويل السير إلى الصحراوي احترازيا؛ بسبب السيول وارتفاع منسوب المياه نتيجة للتساقط الغزير للأمطار في المنطقة.

 

 

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