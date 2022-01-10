إغلاق طريق وادي اليتم - مدخل العقبة جزئيا بسبب انهيارات صخرية

الوكيل الاخباري -أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء الأحد، عن اغلاق طريق وادي اليتم جزئيا (مدخل العقبة) بسبب انهيارات صخرية على الطريق نتيجة التساقط الغزير للأمطار.

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وأعلنت الوزارة عن إغلاق طريقين في معان بسبب ارتفاع منسوب المياه، احترازيا، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن العام.



وقالت الوزارة إنه تم إغلاق مسرب على طريق الجرين - المريغة المؤدي إلى الصحراوي في معان وتحويل السير إلى المسرب الآخر المفصول بجزيرة وسطية وإغلاق المداخل والمخارج لطريق المريغة - الوهيدة وتحويل السير إلى الصحراوي احترازيا؛ بسبب السيول وارتفاع منسوب المياه نتيجة للتساقط الغزير للأمطار في المنطقة.





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