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الأحد، 30-01-2022 12:20 ص

إغلاق عدد من جسور العاصمة تحسباً لحدوث موجة انجماد قوية - أسماء

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الوكيل الاخباري - كشفت أمانة عمان الكبرى عن إغلاق عدد من جسور العاصمة المرتفعة، تحسباً لحدوث الانجماد، وذلك تجنباً للانزلاقات المتوقعة بعد منتصف ليل السبت الأحد.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن إغلاق التقاطعات سيكون اعتبارا من الساعة 11 مساء السبت وحتى صباح الأحد.

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وأشار إلى أن سيتم تحويل السير في الجسور المغلقة إلى مسارات أخرى بديلة وقريبة، مشيراً أن إعادة فتح الجسور أمام حركة السير سيتزامن مع تزامنا مع دوام الموظفين صباح الأحد.

وبين الرحامنة أن الجسور المغلقة هي: جسر المخابرات، وجسر الثامن، وجسر خلدا، وجسر المدينة الرياضية القادم من الداخلية باتجاه شارع ناصر بن جميل وجسر المدينة الرياضية القادم من الجامعة الأردنية باتجاه شارع الشهيد، وجسر الدوريات في صويلح، وجسر مجمع جبر، وجسر صويلح، وجسر مرج الحمام الجديد، وجسر مرج الحمام القديم.

وكان قرَّر رئيس الوزراء بالوكالة، وزير الإدارة المحليَّة توفيق كريشان، تأخير بدء دوام الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة ليوم الأحد الموافق للثلاثين من كانون الثَّاني إلى الساعة العاشرة صباحاً.

ودعت وزارة العمل مؤسسات القطاع الخاص إلى التعامل مع تأخير دوام يوم الاحد بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من آثار الظروف الجوية السائدة.

 




 

 


 

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