إغلاق عدد من جسور العاصمة تحسباً لحدوث موجة انجماد قوية - أسماء

الوكيل الاخباري - كشفت أمانة عمان الكبرى عن إغلاق عدد من جسور العاصمة المرتفعة، تحسباً لحدوث الانجماد، وذلك تجنباً للانزلاقات المتوقعة بعد منتصف ليل السبت الأحد.

وقال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن إغلاق التقاطعات سيكون اعتبارا من الساعة 11 مساء السبت وحتى صباح الأحد.