إغلاق عيادات الاختصاص بمستشفى الزرقاء بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- قرر مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مبروك السريحين، اليوم الخميس، إغلاق عيادات الاختصاص الخارجية في مبنى المستشفى، مع إبقاء عمل عيادات منطقة البتراوي لمعاينة الحالات الطارئة وصرف الأدوية لذوي الأمراض المزمنة.

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وقال السريحين ، إنه تم اتخاذ قرار بتخفيض العمليات الجراحية المبرمجة إلى 50 %، وإيقاف كافة العمليات الجراحية اليومي.



وجاء القرار بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين العديد من كوادر المستشفى، مبينا أنه تم إغلاق الحضانة الموجودة في المستشفى احترازياً للوقاية من انتشار الفيروس.

المصدر: بترا



