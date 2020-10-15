الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

الكشف عن تفاصيل فيديو أثار الجدل بين الأردنيين

توضيح هام من وزارة التربيــة إلى طلبة المدارس

إغلاق عيادات الاختصاص بمستشفى الزرقاء بسبب كورونا

ضبط 2500 كمامة مخالفة في عمان

آليــة حكومية لضمان جودة زيت الزيتون

الخصاونة يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

استقبال 2181 طلبا لتسويات الضريبية حتى نهاية ايلول

ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 259 في المملكة

غزة تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا

سوريا تسجل3 وفيات و57 إصابة جديدة بكورونا




الخميس، 15-10-2020 12:10 م

إغلاق عيادات الاختصاص بمستشفى الزرقاء بسبب كورونا

ارشيفية


الوكيل الإخباري- قرر مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مبروك السريحين، اليوم الخميس، إغلاق عيادات الاختصاص الخارجية في مبنى المستشفى، مع إبقاء عمل عيادات منطقة البتراوي لمعاينة الحالات الطارئة وصرف الأدوية لذوي الأمراض المزمنة.

اضافة اعلان

وقال السريحين ، إنه تم اتخاذ قرار بتخفيض العمليات الجراحية المبرمجة إلى 50 %، وإيقاف كافة العمليات الجراحية اليومي.


وجاء القرار بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين العديد من كوادر المستشفى، مبينا أنه تم إغلاق الحضانة الموجودة في المستشفى احترازياً للوقاية من انتشار الفيروس.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

الكشف عن تفاصيل فيديو أثار الجدل بين الأردنيين

وز

توضيح هام من وزارة التربيــة إلى طلبة المدارس

4vitoD6GL2PMOMDqd6O0F48m0oS55hmHUrC3JAu7

ضبط 2500 كمامة مخالفة في عمان

x1080

خديجة بن قنة تعلق على جريمة الزرقاء

1020201416367674261688

الخصاونة يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

102020151412878681521

ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 259 في المملكة

أخبار متعلقة
9202013195523597266222

16 إصابة جديدة بكورونا في المفرق والبلقاء والعقبة

029

تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في المفرق

EE8D8E61-EEA0-465B-A701-445CB24BE25C

إصابتان جديدتان بكورونا في المفرق

720204135348870809651

نفي وجود إصابات بكورونا بين المعلمين والطلبة في الرصيفة

15437501402572

إغلاق المختبرات المركزية في محافظة إربد

222222222222

البلقاء: تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا