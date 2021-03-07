إغلاق عيادات الاختصاص في مستشفى فيصل غداً

الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى الأمير فيصل في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء الدكتور نشأت فرح، اليوم الأحد، عن إغلاق عيادات الختصاص الخارجية في المستشفى بدءا من يوم غد الأثنين وحتى إشعار آخر.



وقال فرح بتصريح صحفي، إن الإغلاق جاء تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة بعد تزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.



وأضاف أنه تقرر إلغاء جميع العمليات المبرمجة مسبقا حتى إشعار آخر ويقتصر عمل قسم العمليات على العمليات الطارئة فقط، كما سيتم الاستمرار بصرف الأدوية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة في قسم الصيدلية واستقبال المرضى في قسم الطوارىء بالمستشفى.



ودعا مدير المستشفى المواطنين إلى تفهم هذا الإجراء والتعاون مع إدارة المستشفى تحقيقا للمصلحة العامة حفاظا على صحة المواطن والكوادر الطبية العاملة.

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