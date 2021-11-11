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الخميس، 11-11-2021 01:32 م

إغلاق عيادة تجميل وضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية في عمان

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الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر مديرية ترخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية وتفتتح عيادة في منطقة عمان الغربية دون ترخيص.

وجاء في كتاب إغلاق العيادة الموجه إلى محافظ العاصمة، انه وإشارة إلى الشكاوى المقدمة بحق عيادات (…) والكائنة في عمان وبناء على تقرير الكشف في مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية / قسم الرقابة تبين وجود قارمة خارجية مخالفة باسم العيادات فيما العيادة قائمة وتعمل بدون ترخيص من وزارة الصحة فضلا عن عدم وجود طبيب أثناء الزيارة التفتيشية ووجود جهاز ليزر وأدوية بوتكس وفيلر داخل الثلاجة.

وجاء في القرار أن السيدة المشار إليها التي تنتحل صفة طبيبة تعمل كطبيبة في المركز دون الحصول على مزاولة مهنة تؤهلها لذلك.

وجاء في قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري انه واستنادا إلى نص المادة (22) من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم (74) لسنة 2014 وتعديلاته والمادة 9/أ من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 بإغلاق العيادة والإيعاز لمن يلزم بالتنفيذ وضبط الإغلاق.

كما اصدر الوزير الهواري قرارا آخر بإحالة منتحلة صفة الطبيبة وموظفة أخرى عربية الجنسية تعمل مساعدة لها الى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.

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