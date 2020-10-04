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الأحد، 04-10-2020 07:49 م

إغلاق غرفة العمليات في مستشفى جرش الحكومي بعد إصابة طبيب تخدير

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير صحة جرش محمد الطحان، الأحد، إغلاق غرفة العمليات في مستشفى جرش الحكومي، والحجر 7 ايام على الكوادر الطبية العاملة في غرفة العمليات بعد تسجيل إصابة لطبيب التخدير.
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وأشار الطحان لـ "المملكة" إلى إغلاق كفتيريا في مستشفى خاص في المحافظة بعد تسجيل 3 إصابات لأطباء عاملين في المستشفى.

وأضاف أن فرقا من سلاح الهندسة الملكي ستقوم بتعقيم مستشفى جرش الحكومي والمستشفى الخاص.

وتحدث الطحان، عن الاتفاق مع وزير الصحة لإرسال عينات إلى مختبر تابع لمديرية صحة محافظة الزرقاء لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل سرعة إظهار نتائج الفحص، حيث يستطيع المختبر إظهار 2000 عينة خلال 24 ساعة.

وأشار الطحان إلى تشكيل لجنة "التأهب والاستجابة" في محافظة جرش والتي تضم مدير صحة جرش رئيسا وعضوية كل من مدير مستشفى الأميرة هيا العسكري ورئيس فرع نقابة الصيادلة والأطباء والممرضين في المحافظة ومساعد مدير الصحة لشؤون الخدمات وطبيب من القطاع الخاص.

وتهدف اللجنة للتعامل مع جائحة كورونا في حال تفشي الفيروس داخل المحافظة لتنسيق الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والعسكري.

وأشار الطحان إلى إجراء أكثر من 51 ألف فحص، أثبتت تسجيل 127 إصابة، توفي منهم 3 أشخاص.

 




 

 


 

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