الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

مدير عام الخدمات الطبية الملكية : الإغلاق هو الحل الوحيد

مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يقرر منع المقار الانتخابية

الدكتور عمرو .. قصة بطل غلبه كورونا فمــات بطلا

توضيــح من وزير التنمية للوكيــل بشأن دعم الخبز

أمانة عمان تحذر التجار من السيول

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية

إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد




الأحد، 01-11-2020 01:13 م

إغلاق فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي في المفرق بسبب كورونا

5ed259680dfdf


الوكيل الإخباري- أغلقت اللجان الطبية المختصة، فرع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في محافظة المفرق، لمدة 48 ساعة، اعتبارا من اليوم الاحد، بعد اصابة موظف بفيروس كورونا، وفقا لمدير الفرع خالد القضاة.

اضافة اعلان

وقال القضاة إنه تم تعقيم مبنى الفرع بالكامل فور ثبوت اصابة الموظف، وان فرق التقصي الوبائي في المفرق أجرت فحوصات لـ58 موظفا في المؤسسة للكشف عن فيروس كورونا.


واضاف إنه في حال ثبوت اصابة موظفين آخرين، سيصار الى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بعزلهم وابعادهم عن العمل للحفاظ على الامن الصحي في المؤسسة، مبينا أن إدارة المؤسسة ستعمل على تقديم الخدمات لطالبيها من المؤمن عليهم والمتقاعدين الكترونيا الثلاثاء المقبل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

مدير عام الخدمات الطبية الملكية : الإغلاق هو الحل الوحيد

10202030232526981367275

دعوات لفرض حظر تجول شامل وتقليل ساعات التجول

10202030114816388177268

مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يقرر منع المقار الانتخابية

وك

الدكتور عمرو .. قصة بطل غلبه كورونا فمــات بطلا

3202025121134707605310

مخالفة 500 وسيطة نقل في عمان لم تلتزم بأوامر الدفاع

320202223202137760200

مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة: جميع الخيارات مفتوحة

أخبار متعلقة
249654

اغلاق بلدية الخالدية للتعقيم بعد إصابة موظف بكورونا

246323

43 إصابة جديدة بالفيروس في معان والمفرق

9202018185535103433814

تسهيلات جديدة من الضمان الاجتماعي

252209

تخصيص 5ر2 مليون دينار للقطاع الصحي في المفرق

600a5524-d230-4dc3-a4b3-e08b0990c412

176 مخالفة لعدم التقيد بأمر الدفاع 11 في المفرق

202042111823603637214231036038325

جابر يوعز بتجهيز 50 سريرا لمرضى كورونا في مستشفيات المفرق