إغلاق فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي في المفرق بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- أغلقت اللجان الطبية المختصة، فرع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في محافظة المفرق، لمدة 48 ساعة، اعتبارا من اليوم الاحد، بعد اصابة موظف بفيروس كورونا، وفقا لمدير الفرع خالد القضاة.

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وقال القضاة إنه تم تعقيم مبنى الفرع بالكامل فور ثبوت اصابة الموظف، وان فرق التقصي الوبائي في المفرق أجرت فحوصات لـ58 موظفا في المؤسسة للكشف عن فيروس كورونا.



واضاف إنه في حال ثبوت اصابة موظفين آخرين، سيصار الى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بعزلهم وابعادهم عن العمل للحفاظ على الامن الصحي في المؤسسة، مبينا أن إدارة المؤسسة ستعمل على تقديم الخدمات لطالبيها من المؤمن عليهم والمتقاعدين الكترونيا الثلاثاء المقبل.



