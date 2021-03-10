إغلاق قطاعات جديدة بالاردن - اسماء

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، مساء الأربعاء،أنه سيتم اغلاق القطاعات التالية لغاية نهاية شهر آذار:
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النوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو ، الكاونتر الذي يقدم المشروبات الروحية، المراكز والأكاديميات الرياضية، الأندية الرياضية، الحمامات الشطية ونوادي الفروسية والحدائق العامة بما في ذلك المحلات الموجودة فيها.

وأوضح أن مجلس الوزراء  قرر تكليف جميع الوزارات والمؤسسات لإعفاء القطاعات المغلقة بمقتضى أوامر الدفاع من رسوم التراخيص وضريبة الأبنية والأراضي خلال عام 2021.

 




 

 


 

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