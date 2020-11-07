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السبت، 07-11-2020 12:21 م

إغلاق مبنى الضمان الاجتماعي في عجلون

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان عجلون لمدة يومين اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق 8/11/2020 حتى مساء يوم الإثنين الموافق 9/11/2020، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.

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وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).

 

ودعت المؤسسة كافة مراجعي الفرع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 11/11/2020 بعد الانتهاء من عملية تعقيم الفرع بشكل كامل وفتح أبوابه أمام المراجعين.


 




 

 


 

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