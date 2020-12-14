إغلاق مبنى بلدية جرش لإصابة عاملين بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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قرر رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قواقزة، اليوم الاثنين، إغلاق المبنى الرئيس لبلدية جرش الكبرى لمدة 24 ساعة؛ لوجود إصابات بفيروس كورونا بين العاملين في البلدية.وقال رئيس البلدية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإغلاق جاء تطبيقاً لإجراءات الحد من فرص انتشار فيروس كورونا، فيما ستستمر كوادر البلدية العاملة في الميدان بتقديم واجباتها وخدماتها كالمعتاد.وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن الإغلاق جاء لحماية المراجعين وإجراء عمليات التعقيم في مبنى البلدية.