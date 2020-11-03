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الثلاثاء، 03-11-2020 06:39 م

إغلاق مبنى دائرة قاضي القضاة بعمان ومجمع المحاكم الشرعية في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق مبنى دائرة قاضي القضاة في عمان، لمدة 24 ساعة، اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء وحتى صباح الخميس.
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كما قرر سماحته إغلاق مجمع المحاكم الشرعية في محافظة الزرقاء لمدة 48 ساعة، ابتداء من صباح يوم غد الاربعاء، وسيتم استئناف العمل في المجمع واستقبال المراجعين صباح يوم الأحد المقبل، وذلك إثر إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا في المحكمتين.
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وقال سماحته إن رؤساء المحاكم خلال فترة الإغلاق سينظمون جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها إلى مواعيد جديدة، وسيعلن عنها وفق الإجراءات القانونية، مضيفا أن القرار جاء للعمل على تعقيم المباني وإجراء الفحوصات الطبية للكادر الوظيفي، واستنادا للإجراءات القياسية الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.

 




 

 


 

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