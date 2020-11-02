الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

السلايطة للوكيل : استثناء مناطق وأماكن من تنبيهات أمان - فيديو

وزارة الصحة تعلن حاجتها لشراء خدمات عاملين في تخصصات طبية

بعد ما نشره الوكيل الإخباري .. التحفظ على أطنان من الذرة المعلبة في عمان

وفيات الإثنين 2/11/2020

تحرير مخالفات لمخالفي أوامر الدفاع

أسعار الذهب الإثنين 2/11/2020

بدء صرف سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي

الإثنين .. فرصـة لأمطار غزيرة

في اقل من اسبوع ثلاثة مسؤولين اردنيين يصابون بكورونا

مدعوون للامتحان التنافسي لوظيفة طبيب - أسماء




الإثنين، 02-11-2020 10:20 ص

إغلاق مبنى وزارة الخارجية بسبب كورونا

2202025221440607276856


الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أنه ثبت إصابة أحد الموظفين العاملين في قسم التصديقات في مركز الوزارة، علما بأن القسم ملاصق للمبنى الرئيسي للوزارة وليس داخله.

اضافة اعلان
 

وأكد الفايز في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه أنه تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق البروتوكول الصحي والإجراءات القياسية المعمول بها من حيث إجراءات الحجر أو العزل، حيث تم على الفور إغلاق مبنى الوزارة احترازيا وعزله والعمل جار على تعقيمه.


كما بين الفايز أنه سيتم التوقف مؤقتا عن استقبال المراجعين في مركز الوزارة حفاظا على السلامة العامة، مشيرا إلى أنه بإمكان المواطنين مراجعة أقسام التصديق في كل من:

مكتب تصديق غرفة تجارة عمّان / الشميساني.
مكتب تصدق غرفة صناعة عمان / الدوار الثاني.
مكتب الشامل للخدمات الحكومية / بجانب قصر العدل – العبدلي.
مكتب تصديق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجبيهة.
مكتب تصديق دائرة قاضي القضاة / شارع وصفي التل.

كما بين الفايز أن الوزارة تطبق البروتكول الصحي من حيث تخفيض أعداد الموظفين للحد الأدنى وفقا للدليل الإرشادي للعودة للعمل في القطاع العام، وإجراء فحوصات دورية، والالتزام بالقواعد والبروتوكولات الصحية المطلوبة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
19

السياحة تشدد الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية

main_image5e6f4136d5646

وزير التعليم العالي يلتقي سعادة السفير الكويتي في عمان

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

الحكومة تبرر الحظر الشامل بعد الانتخابات

jbYhX0JF5UhaQLOnCyGQcwb27CeQwn80aAMbBC06

وزارة الصحة تعلن حاجتها لشراء خدمات عاملين في تخصصات طبية

3202016211515388746455

إدارة السير: إجراءات حجز جديدة للمركبات المخالفة

11

توقف استقبال المراجعين بمديريات تابعة لوزارة المالية

أخبار متعلقة
ee102393-94f3-4d13-81d0-79b0a5ba43f5

لجنة الأوبئة: الأعراس وبيوت العزاء لا تزال موجودة

ee102393-94f3-4d13-81d0-79b0a5ba43f5

لجنة الأوبئة: سندخل بالأردن مرحلة مناعة القطيع

1020202225940541798627

في سابقة هي الأولى من نوعها وفاة شاب عمره 19 عاماً بكورونا في الاردن

1020202225940541798627

9 وفيات بالفيروس في الأردن اليوم

477ff8ab-ef4e-4260-b5c4-c977ba5eb6e7

إغلاق مركز صحي في السلط بسبب كورونا

1314

تسجيل إصابات بكورونا داخل غرف العزل بمستشفى الملك المؤسس