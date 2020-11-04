إغلاق مبنى وزارة الخارجية بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أنه وأثناء إجراء الفحوصات الدورية لموظفي الوزارة بينت النتائج ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين عدد من الموظفين وجميعهم يخضعون حاليا للإجراءات وفق الاجراءات القياسية والبروتوكول الصحي المعمول به.كما بين الفايز أنه وحفاظا على سلامة الجميع، سيتم اغلاق مبنى الوزارة لغايات العزل والتعقيم يوم الغد الموافق ١١/٥ كما سيتم التوقف عن استقبال المراجعين حفاظا على سلامتهم وايجاد آلية بالسرعة الممكنة لاستقبال المراجعين والإعلان عنها.