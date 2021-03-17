إغلاق محكمة الرصيفة الشرعية الخميس

الوكيل الإخباري -

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قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمة الرصيفة الشرعية ليوم غد الخميس على أن تستأنف المحكمة عملها يوم الأحد المقبل بسبب إصابة موظف بفيروس كورونا.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور أشرف العمري في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء حفاظا على سلامة الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة، ولتعقيم مبنى المحكمة وإجراء الفحص الطبي لبقية الكادر الوظيفي.وأشار إلى أن رؤساء المحاكم سينظمون جداول مواعيد القضايا المقرر النظر فيها خلال فترة الإغلاق إلى مواعيد جديدة، سيعلن عنها داخل المحاكم، وفقا للإجراءات القانونية.