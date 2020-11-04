إغلاق محكمة العقبة الشرعية بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة إغلاق محكمة العقبة الشرعية لمدة 24 ساعة، اعتبارا من يوم غد الخميس، إثر إصابة عدد من موظفي المحكمة بفيروس كورونا.

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وقال سماحته في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار الإغلاق استند على قرار فريق الاستجابة لأزمة كورونا المتضمن التوصية بالاغلاق جراء اصابة عدد من موظفي المحكمة، وحفاظا على الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة، وللعمل على تعقيم مبنى المحكمة وإجراء الفحص الطبي لبقية الكادر الوظيفي.



وأوضح قاضي القضاة أن رئيس المحكمة سينظم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها في فترة الإغلاق إلى مواعيد جديدة، وسيعلن عن تلك المواعيد داخل المحكمة، وفق الاجراءات القانونية.



