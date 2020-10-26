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الإثنين، 26-10-2020 04:48 م

إغلاق محكمة المفرق الشرعية لمدة يومين

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الوكيل الإخباري - قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة إغلاق محكمة المفرق الشرعية/القضايا ومكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ومكتب الادعاء العام الشرعي لمدة يومين، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء حتى مساء الاربعاء، إثر إصابة عدد من موظفي المحكمة بفيروس كورونا.

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وقال الناطق الرسمي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري في بيان اليوم الاثنين، إن قرار الإغلاق استند للإجراءات الصحية المتبعة وحفاظا على الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة، والعمل على تعقيم مبنى المحكمة وإجراء الفحص الطبي لبقية الكادر الوظيفي للمحكمة.


وأوضح العمري أن رئيس المحكمة سينظم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها في فترة الإغلاق إلى مواعيد جديدة، وسيعلن عن تلك المواعيد داخل المحكمة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للدائرة.


 




 

 


 

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