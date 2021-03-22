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الإثنين، 22-03-2021 11:45 ص

إغلاق محكمتي مأدبا والقصر الشرعيتين الإثنين

محكم
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمتي مأدبا والقصر الشرعيتين، اليوم الإثنين، ولمدة 24 ساعة، إثر إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

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وذكرت دائرة قاضي القضاة في بيان، أن قرار التعليق جاء حفاظا على الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة، و للعمل على تعقيم مبنى المحكمتين، وإجراء الفحص الطبي لبقية الكادر الوظيفي.


وأشار البيان إلى أن رؤساء المحاكم سيقومون بتنظيم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها في فترة الإغلاق إلى مواعيد جديدة، وسيعلن عن تلك المواعيد داخل المحاكم، وفق الإجراءات القانونية.



 




 

 


 

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