إغلاق مخبز خلال حفل افتتاحه في عمّان لمخالفته أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - أوقف الاثنين، حفل افتتاح مخبز في منطقة شفا بدران في عمّان وتم إغلاقه، لمخالفته أوامر الدفاع، وفق محافظ العاصمة ياسر العدوان.

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وقال العدوان لـ "المملكة"، "تم إيقاف حفل افتتاح مخبز وإغلاقه في منطقة شفا بدران وإيداع صاحب المخبز للأجهزة الأمنية لمخالفته أوامر الدفاع بإقامة حفل حضره نحو 600 شخص غير متقيدين بالبروتوكولات الصحية المعمول بها".



وأوضح أن "مثل هذه التصرفات قد تعيدنا للمربع الأول"، مشددا على "ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية كي لا يحدث ما لا يحمد عقباه".

المملكة

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