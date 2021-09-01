إغلاق مخبز في عمّان أسبوعا لعدم التزامه بأمر الدفاع 32

الوكيل الإخباري - قال محافظ العاصمة ياسر العدوان، لـ"المملكة" الأربعاء، أنه تم إغلاق مخبز في شارع وصفي التل في عمّان أسبوعا؛ لعدم التزامه بأمر الدفاع 32.

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وينص أمر الدفاع 32 على ضرورة إحضار "العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أو تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية، فحص الكشف عن الفيروس (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع".



ولا يسمح، لـ "عامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة الأولى بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره".



في حين تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة".

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