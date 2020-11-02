الإثنين 02-11-2020
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الإثنين، 02-11-2020 04:39 م

إغلاق مخيم الرمانة في ضانا بسبب انخفاض درجات الحرارة

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الوكيل الاخباري- اعلن مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي المهندس عامر الرفوع، عن إغلاق مخيم الرمانة السياحي في المحمية، اليوم الاثنين ،أمام السياح المحليين لانتهاء الموسم السياحي والبيئي جراء انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

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وقال الرفوع ، إن الاشهر التي يغلق فيها المخيم ابوابه هي فترة استراحة للموقع بكل مضامينها سواء من الناحية البيئية أو إعادة الترميم أو التأهيل للمكان ليعود مرة أخرى في شهر آذار المقبل.


واوضح أن المخيم يقع ضمن حدود محمية ضانا للمحيط ذات التداخل المميز في الأقاليم الجغرافية النباتية مع بعضها البعض، مع تميزها بتنوع حيوي نباتي هائل ضمن جبالها وسهولها وصحرائها وأوديتها، مشيرا إلى تسجيل 833 نوعاً نباتيًّا.


ويضم المخيم نحو 30 خيمة مجهزة بالمستلزمات السياحية، علاوة على توفر المرافق الصحية والعامة، وخدمات الدلالة السياحية، فيما يقدم وجبات تقليدية لزواره وجميع مستلزمات المبيت والطعام.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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