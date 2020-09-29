إغلاق مدرسة في كفرنجة وبلدية الشفا بعد تسجيل اصابات بكورونا

الوكيل الاخباري - اغلقت لجنة الاوبئة في محافظة عجلون مدرسة خديجة بنت خويلد الاساسية الَمختلطة في كفرنجه، وإغلاق بلدية الشفا في عجلون لتسجيل إصابات بفيروس كورونا فيهما.

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واشارت مصادر في مديرية الشؤون الصحية أنه تم إغلاق المدرسة بعد ظهور اصابتين لطالبين وإغلاق البلدية لظهور إصابة بالفيروس.



وبينت المصادر ان فرق الاستقصاء الوبائي باشرت بأخذ العينات من المخالطين والمجاورين للتأكد من عدم انتشار الفيروس.



وقال مدير التربية سامي شديفات انه تم تعطيل الدوام في المدرسة للفترتين الصباحية والمسائية كإجراء احترازي حفاظا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.

المصدر - بترا



