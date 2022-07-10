إغلاق مشغل مخالف لإنتاج الحلويات في الرصيفة

الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة، مساء أمس السبت، بالشمع الأحمر مشغلا غير مرخص لإنتاج الحلويات وغير مستوفٍ للشروط الصحية.

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وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن المشغل مخالف لشروط إنتاج الغذاء، ويشكل خطرا على الصحة العامة، مضيفا أن كوادر البلدية أتلفت كمية كبيرة من الحلويات المنتجة والمواد المستخدمة لإنتاجها، وحررت ضبطا بهذا الشأن وأحالت الأشخاص المعنيين إلى الجهات الأمنية.



وبين أن كوادر البلدية تعمل وفق خطة رقابية شاملة خلال عطلة عيد الأضحى وتنفذ جولات تفتيشية على جميع مواقع إنتاج الغذاء والحلويات ومحال بيعها للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، مؤكدا أنها لن تتوانى عن إغلاق أي منشأة لا تلتزم بقواعد السلامة وتشكل خطرا على صحة المواطن.