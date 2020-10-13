إغلاق مصنع خياطة في عنجره بعد إصابة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أغلقت لجنة الأوبئة في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، مصنعا للخياطة في عنجره لتسجيل إصابة بفيروس كورونـا، وفق ما أكد مدير الشؤون الصحية في المحافظة، الدكتور تيسير عناب.وقال عناب، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إن فرق الاستقصاء الوبائي عملت على أخذ 370 عينة من العاملات في المصنع للتأكد من عدم انتشار الفيروس وبانتظار ظهور نتائج العينات.وأشار الى أنه سيتم إجراء تعقيم للمصنع، مؤكدا ضرورة التعامل مع الحالة الوبائية بجدية في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية وأوامر الدفاع حفاظا على سلامة الجميع.