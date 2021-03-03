إغلاق مصنع لإنتاج المعسل مخالف بالرصيفة

الوكيل الاخباري - اغلقت كوادر التفتيش التابعة لمؤسسة الغذاء والدواء في الزرقاء بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وإدارة مكافحة المخدرات ودائرة الجمارك اليوم الأربعاء مصنعا لإنتاج المعسل مخالفا في لواء الرصيفة وضبط كميات تقدر بنحو ثلاثة اطنان.

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وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان إن المصنع المخالف ينتج المعسل في ظروف صحية سيئة دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة، ناهيك عن استخدام مواد اولية ونكهات وصبغات مخالفة ولا تحمل بطاقات بيان توضح تاريخ صلاحياتها.



وبين أن الفرق الرقابية المختصة اغلقت المصنع وتحفظت على المواد المضبوطة، تمهيدا لإحالة القائمين على المصنع المخالف للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



ودعا مهيدات المواطنين للتواصل مع المؤسسة في حال وجود اي استفسار او ملاحظة او شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس أب على الرقم 0795632000.



--بترا

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