إغلاق مطاعم وفنادق خالفت اوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار وللجهات المعنية الأخرى 8 منشآت سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 50 منشأة أخرى، بالإضافة لمخالفة 8 أشخاص خلال شهر كانون الثاني الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.واشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الشهر الماضي، حيث جرى القيام بـ 1015 جولة تفتيشية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بإجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، حيث شملت الجولات العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة.وبينت الوزارة التزام 582 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 151 منشأة.