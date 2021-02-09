الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

بريطانيا: انخفاض الاصابات وارتفاع الوفيات بكورونا

بريطانيا: 3 اختبارات لفحص كورونا للقادمين

إسبانيا تتجاوز عتبة ثلاثة ملايين إصابة بكورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم غد الأربعاء

تطور جديد حول عودة عمل صالات الاعراس بالاردن

وزارة التربية تهيب بأولياء أمور طلبة المدارس

وزارة التربية: إصابة 14 معلما وإداريا و12 طالبا بكورونا

وفاة ستيني بتدهور شاحنة في الكرك

الإمارات تعلن وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ

%5.97 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

الثلاثاء، 09-02-2021 06:17 م

إغلاق مطاعم وفنادق خالفت اوامر الدفاع

1202121112033267823816


 الوكيل الاخباري - أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار وللجهات المعنية الأخرى 8 منشآت سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 50 منشأة أخرى، بالإضافة لمخالفة 8 أشخاص خلال شهر كانون الثاني الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.
اضافة اعلان

واشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الشهر الماضي، حيث جرى القيام بـ 1015 جولة تفتيشية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بإجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، حيث شملت الجولات العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة.

وبينت الوزارة التزام 582 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 151 منشأة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

منح لقاح أسترازينيكا الإجازة الطارئة للاستعمال في المملكة

220212212846273577454

تطور جديد حول عودة عمل صالات الاعراس بالاردن

220218182643667390402

وزارة التربية تهيب بأولياء أمور طلبة المدارس

220219132821930504566

وزارة التربية: إصابة 14 معلما وإداريا و12 طالبا بكورونا

22021417419506556175

%5.97 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

6022bd6da6625

الملك والمستشارة الألمانية يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا

أخبار متعلقة
image

مخالفات إدارية لمراكز لياقة بدنية

33

ضبط مئات الشيكات أجبرت شركات الموظفين التوقيع عليها

1202116205736330475392

وزارة التربية تُعلن عن إجراءات جديدة بالمدارس

كريشا

كريشان يثمن جهود عمال الوطن

1202118182152423859508

الصحة : استئناف تطعيم الطلبة حال عودة المدارس

120214161450229217486

الأمانة تنفذ 716 زيارة تفتيشية لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع