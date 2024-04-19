إغلاق ملحمتين تبيعان لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري

الوكيل الاخباري - أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون ملحمتين لمخالفتهما الاشتراطات الصحية وبيع اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.

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وقال عضو لجنة الصحة والسلامة العامة في مجلس محافظة عجلون مدير مديرية البيئة الدكتور نزار حداد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن اللجنة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالصحة والبيئة من الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومؤسسة الغذاء والدواء والصحة تنفذ جولات مستمرة لضمان سلامة المواد الغذائية حفاظاً على صحة المواطنين.