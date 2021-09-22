إغلاق منشأة غذائية في إربد لمخالفتها أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - قرر محافظ اربد رضوان العتوم اليوم إغلاق منشأة غذائية كبرى في المحافظة لمخالفتها أوامر الدفاع.

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وقال العتوم إن إغلاق المنشأة يعود لعدم التزام العاملين بأوامر الدفاع والتعليمات والبلاغات الصادرة بموجبها بعدم حصول العاملين فيها على المطعوم أو إظهار فحوصات مخبرية (بي سي آر) سارية المفعول ولم يمض عليها 72 ساعة.



واكد العتوم انه لا تهاون في تنفيذ أوامر الدفاع حرصا على سلامة الجميع، مهيبا بأصحاب المنشآت التأكد من أن جميع العالمين لديهم قد تلقوا المطاعيم المضادة لفيروس كورونا او لديهم فحوصات مخبرية تتيح لهم العمل.



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