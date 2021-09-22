الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

حادث سير على طريق المطار والأمن يحذر

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 22-09-2021 01:42 م

إغلاق منشأة غذائية في إربد لمخالفتها أوامر الدفاع

إغلاق 3


الوكيل الإخباري - قرر محافظ اربد رضوان العتوم اليوم إغلاق منشأة غذائية كبرى في المحافظة لمخالفتها أوامر الدفاع.

اضافة اعلان


وقال العتوم إن إغلاق المنشأة يعود لعدم التزام العاملين بأوامر الدفاع والتعليمات والبلاغات الصادرة بموجبها بعدم حصول العاملين فيها على المطعوم أو إظهار فحوصات مخبرية (بي سي آر) سارية المفعول ولم يمض عليها 72 ساعة.


واكد العتوم انه لا تهاون في تنفيذ أوامر الدفاع حرصا على سلامة الجميع، مهيبا بأصحاب المنشآت التأكد من أن جميع العالمين لديهم قد تلقوا المطاعيم المضادة لفيروس كورونا او لديهم فحوصات مخبرية تتيح لهم العمل.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202122151142458298943

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

920211918440265500984

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

2_3-710ngw8a4eab7ka8pu57ztwqt68y13zehq4q3nv1zi6

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك 2

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

مستشفى1

لجنة الأوبئة: طفرات وسلالات كورونا لا تزال تتكاثر

طريقة-تربية-الدجاج-1536x922

ارتفاع أسعار الدجاج

أخبار متعلقة
كهرباء 2

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

محكمة

محكمة بداية غرب عمّان تبلغ 23 شخصا للمثول أمامها

299578

المخابرات تحبط مخططاً إرهابياً يستهدف مبناها في إربد

محكمة

مباشرة العمل بمجمع المحاكم الشرعية في إربد

920211132922640120344

دودين : الحكومة لا تزال تحتاج أوامر الدفاع

8202127124414269778557

الكشف عن سبب التعزيزات الامنية في اربد