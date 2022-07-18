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الإثنين، 18-07-2022 12:49 م

إغلاق منشأة لتلاعبها بتاريخ انتهاء مستلزمات طبية

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الوكيل الإخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، منشأة مخالفة في العاصمة عمان لتلاعبها بتاريخ انتهاء مستلزمات طبية ومعقمات خاصة بالعمليات الجراحية منتهية الصلاحية وتحفظت على نحو 100 ألف عبوة من المعقمات منتهية الصلاحية تمهيدًا لإتلافها.

وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق المؤسسة الرقابية في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات كشفت على ما يزيد عن 200 منشأة لبيع المستلزمات الطبية ومواد التجميل منذ بداية العام كما كشفت على نحو 60 منشأة صناعية لغايات الترخيص أو تجديد الترخيص ومنح شهادة التصنيع الجيد للأجهزة الطبية والمستلزمات.

وأضاف أن المؤسسة تراقب وتتتبع سلسلة تصنيع واستيراد وتصدير وتداول مختلف الأجهزة الطبية والمستلزمات والكواشف المخبرية ومستحضرات التجميل حسب منهجية رقابية وتوعوية وتنظيمية نوعية تشمل التفتيش الدوري على المنشآت ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسياب مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل آمنة للمواطن.

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يذكر أن فرق الرقابة والتفتيش تنفذ حملات لمسح الأسواق والمنتجات المتداولة وسحب عينات عشوائية منها وتحليلها والتحقق من التزام الشركات الصانعة بالتركيبة المجازة من قبل المؤسسة واتخاذ الإجراءات الرقابية الأصولية على ضوء نتائج التحاليل المخبرية والتي قد تصل إلى إلغاء إجازة التداول وذلك ضمن نهج وخطط رقابية، لافتا إلى متابعة المؤسسة لتصويب أوضاع المنشآت المخالفة لضمان استمرارية النشاط الصناعي والتجاري للأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل بما يتطابق مع معايير الجودة والفعالية والمأمونية، إلى ذلك تنفذ المؤسسة سلسلة من الحملات التوعية والإرشادية للمنشآت الصناعية والتجارية حول التشريعات المتصلة بالأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل وأسس تصنيعها وتداولها.

 

 




 

 


 

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