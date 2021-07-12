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الإثنين، 12-07-2021 08:56 ص

إغلاق منشأة مستحضرات تجميل للتلاعب بتاريخ الانتهاء

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الوكيل الإخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء،الدكتور نزار محمود مهيدات أن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية أغلقت إحدى منشآت بيع المستحضرات التجميلية للتلاعب بتاريخ الانتهاء وبيع مستحضرات منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط كمية منها قدرت بالآلاف وذلك في أحد المراكز التجارية في العاصمة عمان.

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وأكد مهيدات، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري " ، أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات تفتيشية دورية للمتابعة الحثيثة لمأمونية وجودة مستحضرات التجميل المتداولة في الأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة وبما يكفل صحة وسلامة مستخدميها.


هذا وشدد مهيدات على أن المؤسسة لن تتهاون بحق القائمين على المنشأة وستباشر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهم.


وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info @ JFDA. Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪0795632000

 

 

 




 

 


 

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