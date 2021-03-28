الأحد 28-03-2021
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الأحد، 28-03-2021 09:33 ص

وفق تقرير "الأمانة"

إغلاق منشأتين لعدم التزامهما بأوامر الدفاع في عمان

انا
أمانة عمان الكبرى


الوكيل الإخباري - أغلقت أمانة عمان الكبرى ، أمس السبت 8 منشآت غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، وفق تقرير مركز التفتيش التابع لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني.

وبحسب التقرير الذي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، قامت فرق التفتيش بزيارة 276 منشأة، وجهت خلالها 53 انذاراً، و 7 مخالفات.

ولفت التقرير إلى إغلاق ومخالفة منشأتين لعدم التزامهما بأوامر الدفاع.

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