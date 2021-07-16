الجمعة 16-07-2021
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الجمعة، 16-07-2021 06:41 م

إغلاق منشأتين وإنذار ومخالفة 30 أخرى

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الوكيل الإخباري - أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، خلال النصف الأول من شهر تموز الحالي، منشأتين سياحيتين، وحررت إنذارات ومخالفات لـ30 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، ان لجان الكشف نفذت 779 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية بجميع محافظات المملكة، حيث قامت بتنبيه 51 منشأة، ومنع وإيقاف منشأة واحدة عن استقبال النزلاء، لافتة الى وجود 584 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

وجددت الوزارة تأكيدها على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، وتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية، بالإضافة الى البروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة.

واشارت الى أن لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.

 




 

 


 

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