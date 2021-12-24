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إغلاق منفذ جمرك الدرة الأردني والسعودي الأحد المقبل

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الجمعة، 24-12-2021 03:34 م

إغلاق منفذ جمرك الدرة الأردني والسعودي الأحد المقبل

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الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، اليوم الجمعة، إنه سيتم إغلاق منفذ جمرك الدرة الأردني والسعودي، ذهابًا وإيابًا أمام الشاحنات والركاب، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل.

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وأوضح أبو عاقولة في تصريح صحفي، أن سبب الإغلاق جاء لقيام السلطات السعودية بعمل الصيانة لمركز جمرك حقل السعودي، مضيفًا انه سيتم تحويل السير الى المدورة لمن يرغب بالمرور.


وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، ذكرت في بيان بأن أعمال الصيانة ستستمر لمدة 45 يومًا.

بترا

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