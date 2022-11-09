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الأربعاء، 09-11-2022 07:47 م

إغلاق نفق حوشا حتى صباح الخميس

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الوكيل الاخباري - تسببت الأمطار الغزيرة في محافظة المفرق، اليوم الأربعاء، بإغلاق نفق حوشا على طريق المفرق إربد.

وقال مدير أشغال المفرق المهندس محمد الهباشين، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة حوشا أدت إلى انسياب كميات كبيرة من المياه داخل النفق وصل ارتفاعها إلى 3 أمتار الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار بإغلاق النفق أمام حركة السير بالتعاون مع الأجهزة المختصة، والشروع فورا بسحب المياه المتجمعة داخله، لافتا إلى أن إغلاق النفق سيستمر إلى صباح يوم غد الخميس.

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