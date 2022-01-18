إغلاق وزارة الإدارة المحلية بسبب إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إغلاق مركز وزارة الإدارة المحلية لمدة يومين (يومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس) وذلك لغايات تعقيم الوزارة بسبب إصابة عدد من موظفي الوزارة بفيروس كورونا، على أن يعود الموظفون للعمل في مركز الوزارة يوم الأحد القادم.

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واستثنى القرار مديريات الوزارة الموجودة في مبنى الشميساني بعمان وهي: مديرية تنظيم المدن والقرى، ومديرية الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة، ومديرية التخطيط الشمولي، ومديرية الرقابة على البلديات، ومديرية التنمية المحلية، ووحدة ضبط الجودة، ووحدة البرامج الدولية.



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