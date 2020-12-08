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الثلاثاء، 08-12-2020 10:02 ص

إغلاق 1064 محلاً تجارياً لمخالفتها أمر الدفاع 20

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الوكيل الإخباري - شددت الوزارات والجهات الحكومية المكلفة بالتفتيش على المنشآت والأفراد لمتابعة الالتزام بأمر الدفاع 20 على ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي وعدم الاكتظاظ لمواجهة وباء كورونا .

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ونفذت الجهات الرقابية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 فيما يخص متابعة مدى التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية حوالي 76 الف زيارة لمنشآت مختلفة وذلك بعد صدور أمر الدفاع وللفترة 25/10-5/12/2020في مختلف مناطق المملكة.

 

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة و التجارة و التموين باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20 فقد تم مخالفة واغلاق 1350 منشأة من مختلف القطاعات فيما تم تحرير مخالفات بحق 2521مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.


واستنادا الى البيانات فقد أغلقت الجهات الرقابية 854سوبر ماركت ومحل بيع مواد تموينية وخضار و94 مطعما وكوفي شوب و116 محل بيع أجهزة كهربائية ومعدات منزلية و41 مخبزا و45 محل ألبسة و3 مقالع واغلاق منشآت أخرى في قطاعات متعددة .



 




 

 


 

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