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السبت، 03-10-2020 03:34 م

إغلاق 12 منشأة تجارية في الزرقاء

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الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء 12 منشأة تجارية مخالفة لأوامر الدفاع داخل المنطقة المعزولة في الزرقاء الجديدة.

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وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بأن كوادر الشؤون الصحية اغلقت خلال جولة تفتيشية على المنطقة المعزولة في منطقة الزرقاء الجديدة 12 منشأة تجارية مخالفة لأمر الدفاع.


واضاف المومني ان المنشآت المخالفة توزعت بين مخيطة ومحلات مبيع ملابس ومبيع خلويات ومنظفات ومبيع قهوة وعطارة ومبيع آراجيل لعدم ارتداء الكمامات وعدم وجود تباعد جسدي بين المواطنين واصحاب المنشآت.


وشدد المومني ان المسؤولية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات والمواطنين وجميع الجهات.


وأكد المومني ان ألقاء اللوم على اي جهة مرفوض وعلى الجميع القيام بدوره والعمل بمنظومة موحدة والالتزام بالشروط الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا للحد من انتشار الوباء ولسلامة وصحة اهلنا في الزرقاء وكافة محافظات المملكة.


 




 

 


 

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