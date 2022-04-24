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الأحد، 24-04-2022 10:03 ص

إغلاق 13 فرعًا غير مرخصًا لشركة صيدليات في عمان

دواء


الوكيل الإخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء 13 فرعًا غير مرخصًا لشركة صيدليات غير مرخصة في العاصمة عمان.

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وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أنه والمتابعة الحثيثة من قبل فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة تم ضبط شركة صيدليات تعمل على فتح فروعًا للصيدليات في العاصمة عمان ومزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق كافة الفروع غير المرخصة والمباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.


ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000).


 




 

 


 

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