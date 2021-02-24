إغلاق 15 منشأة في 4 محافظات

الوكيل الإخباري - قال محافظو العاصمة واربد والزرقاء وعجلون انه جرى يوم امس الثلاثاء، إغلاق 15 منشأة منها 8 منشآت بالعاصمة و5 في اربد ومنشأة واحدة في كل من الزرقاء وعجلون ، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة .

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وقال المحافظون، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، إن لجان مختصة من المحافظات والأجهزة الامنية نفذت جولات تفتيشية في مناطق مختلفة من المحافظات المذكورة على المحلات حيث تبين للجان وجود هذه المقاهي والمنشآت المخالفة حيث انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين وإغلاق المحلات وتوقيف اصحاب المقاهي التي تقدم الأرجيلة.



وأكد المحافظون ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

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