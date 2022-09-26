إغلاق 22 منشأة لمخالفتها حظر التدخين

الوكيل الإخباري - وجهت كوادر مكافحة التدخين في وزارة الصحة مخالفات وإنذارات إلى 878 منشأة وفردا منذ مطلع العام الحالي، إضافة إلى إغلاق 22 منشأة بسبب ممارسة التدخين، وفق مديرة مديرية التوعية والإعلام المجتمعي في الوزارة الدكتورة عبير موسوس.

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وأوضحت موسوس أن الوزارة وجهت 97 مخالفة و759 انذارا لمنشآت وأفراد خالفوا قانون الصحة العامة المتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة منذ بداية العام 2022.



وقالت إن الوزارة تعمل على تطبيق سياسة منع التدخين في المؤسسات الصحية لإنفاذ قانون الصحة العامة، حيث تم تنفيذ زيارات لـ8344 منشأة.



وأوضحت أن هناك عقوبات مشددة على المدخنين في مبنى الوزارة الرئيسي، مشيرة إلى أن الوزارة افتتحت عيادة التدخين في المبنى إضافة إلى تخصيص مكان للتدخين خارج مبنى الوزارة.



وبلغ عدد المراجعين لعيادات الاقلاع عن التدخين 2257 شخصا، أقلع منهم 100 شخص، في حين بلغ مجموع عيادات الاقلاع عن التدخين 26 عيادة في المملكة.

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