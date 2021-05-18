إغلاق 27 منشأة غذائية خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات عن أن فرق الرقابة والتفتيش في مديرية المناطق نفذت ما مجموعة 5177 زيارة تفتيشية تم خلالها إغلاق 27 منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة وإيقاف 197 منشأة عن العمل وإنذار 3560 وذلك ضمن حصيلة نتائج الحملة الرقابية الشاملة التي نفذتها المؤسسة خلال شهر رمضان.

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وكشف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن فرق الرقابة المختصة في إقليم الوسط نفذت ما مجموعة 1275 زيارة تفتيشية تم خلالها إغلاق 11 منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية وإيقاف 119 منشأة إضافة إلى إنذار 590 منشأة.



وبخصوص الجهود الرقابية للمؤسسة في إقليم الشرق أشار مهيدات إلى أن كوادر المؤسسة هناك نفذت ما مجموعة 1047 زيارة تفتيشية نتج عنها إغلاق 5 منشآت غذائية وإيقاف 35 منشأة وإنذار 634 منشأة.



وفي السياق ذاته كشف مهيدات أن كوادر المؤسسة في إقليم الشمال نفذت 1909 زيارة تفتيشية أسفرت عن إغلاق 11 منشأة غذائية مخالفة وإيقاف 43 منشأة وإنذار 1737 منشأة، فيما نفذت فرق التفتيش التابعة للمؤسسة في إقليم الجنوب نفذت 946 زيارة تفتيشية تم خلالها إنذار وتوجيه إشعار سلبيات لـ 599 منشأة غذائية مخالفة.



وكشف مهيدات أن المؤسسة أتلفت خلال شهر رمضان كمية من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية قدرت بنحو 5557 لتر من المواد الغذائية السائلة و 19 طن من المواد الصلبة، وبما يضمن عدم وصولها للمواطنين.

