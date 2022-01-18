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الثلاثاء، 18-01-2022 02:58 م

إغلاق 3 محطات تحلية مياه شرب في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء ثلاث محطات تحلية مياه وبئرا واحدا، أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية، خلال الأسبوع الحالي.

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وبين مدير المديرية الدكتور خالد عبد الفتاح، خلال تصريح صحفي، أن الاغلاقات لتلك المحطات جاءت بسبب مخالفتها للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة وفقاً لقانون الصحة العامة، مشيراً إلى أنه جرى كذلك انذار 50 محطة تحلية مياه ومخالفة 3 أخرى وانذار 15 بئراً لتصويب أوضاعها الصحية بما يتلاءم مع القاعدة الفنية لمياه الشرب.


ولفت إلى أن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء قامت بإغلاق 3 محال كوفي شوب وانذار 22 ومخالفة 4 بسبب مخالفتها الاشتراطات الصحية اللازمة الخاصة بتعليمات تقديم الأراجيل.


كما قامت الكوادر الصحية بإنذار 20 عيادة طبية ومخالفة عيادتين، بسبب مخالفتها للاشتراطات والتعليمات الخاصة بإدارة وفرز النفايات الطبية، فيما جرى انذار 5 صالونات تجميل ومخالفة واحد آخر لمخالفتها للمعايير الصحية اللازمة. وفيما يتعلق بالمصانع المهنية، جرى زيارة أزيد من 30 مصنعاً للرقابة بخصوص السلامة المهنية، حيث جرى انذار 25 مصنعاً ومخالفة مصنع آخر بسبب مخالفتها لمعايير السلامة العامة.

 




 

 


 

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